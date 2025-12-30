Barcelona dostała ofertę powrotu byłej gwiazdy. Flick od razu zdecydował

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joao Cancelo zapytał Barcelonę o powrót do klubu

Joao Cancelo coraz poważniej myśli o zakończeniu swojej przygody w Arabii Saudyjskiej. 31-letni obrońca nie odnajduje się w nowym projekcie Al Hilal i szuka drogi powrotnej do europejskiej piłki. Jednym z klubów, z którymi skontaktował się za pośrednictwem swoich agentów, była FC Barcelona.

Portugalczyk dobrze wspomina pobyt na Camp Nou z sezonu 2023/24. Był wtedy ważną postacią zespołu, regularnie grał i dawał wiele zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Tym razem jednak sytuacja wygląda inaczej. Według doniesień Hansi Flick nie był zainteresowany powrotem Cancelo i szybko przekazał, że ten piłkarz nie wpisuje się w aktualne plany sportowe.

Szkoleniowiec Barcelony uważa, że boki obrony są obecnie odpowiednio zabezpieczone, a priorytety transferowe klubu leżą gdzie indziej, czyli przede wszystkim w środku defensywy. Do tego dochodzą kwestie finansowe. Nawet częściowe przejęcie wysokiego kontraktu Cancelo byłoby dla Barcelony problematyczne przy obecnych ograniczeniach budżetowych.

W efekcie temat powrotu Portugalczyka na Camp Nou został zamknięty praktycznie od razu. Cancelo nadal chce wrócić do Europy i regularnie grać na najwyższym poziomie, głównie z myślą o mundialu, ale Barcelona nie będzie klubem, który otworzy mu do tego drzwi. Być może umożliwią mu to kluby z Premier League lub Portugalii.