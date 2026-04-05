Barcelona chce zawodnika Chelsea. To byłby głośny transfer

20:35, 5. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło: Ekrem Konur

FC Barcelona jest zainteresowana prawym obrońcą Chelsea. Ekrem Konur ujawnił, że Josh Acheampong znajduje się na radarze Katalończyków.

Na zdjęciu: Hansi Flick

Josh Acheampong w orbicie zainteresowań Barcelony

FC Barcelona w obecnym sezonie znajduje się na dobrej drodze do obrony mistrzowskiego tytułu w Hiszpanii. Duma Katalonii przewodzi tabeli La Liga, a w 30. kolejce pokonała Atletico Madryt (2:1). Na listę strzelców wpisał się m.in. Robert Lewandowski, który na boisku pojawił się z ławki.

Władze katalońskiego klubu już myślą o wzmocnieniach przed kolejnym sezonem. Priorytetem ma być linia defensywna, a jednym z celów transferowych jest Josh Acheampong z Chelsea. Jak informuje Ekrem Konur, przedstawiciele Barcelony skontaktowali się już z otoczeniem 19-letniego prawego obrońcy w sprawie transferu.

Młody Anglik uchodzi za jeden z największych talentów w Europie, jednak jego obecna sytuacja klubowa nie jest w pełni satysfakcjonująca. Acheampong ma być sfrustrowany ograniczonym czasem gry i rozważa zmianę otoczenia, by przyspieszyć swój rozwój. W obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań i zdobył jedną bramkę. Jego potencjał potwierdzają również powołania do reprezentacji Anglii U-21, w której zanotował już sześć występów.

Zainteresowanie młodym defensorem wykazują także Manchester City oraz Bayern Monachium. Kontrakt zawodnika z Chelsea obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Według danych serwisu Transfermarkt.de, wartość piłkarza wynosi obecnie 25 milionów euro, jednak rosnące zainteresowanie może znacząco podnieść kwotę.

