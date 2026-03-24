Barcelona chce zatrzymać gwiazdora. Tyle trzeba zapłacić

Joao Cancelo został wyceniony przez Al-Hilal

FC Barcelona pozyskała Joao Cancelo w styczniu w ramach półrocznego wypożyczenia. Portugalczyk wrócił do Dumy Katalonii po 2,5 roku i szybko zaczął zaznaczać swoją obecność w drużynie. W barwach Blaugrany rozegrał do tej pory 12 meczów, zdobył jedną bramkę i dorzucił cztery asysty.

Jego wszechstronność, doświadczenie i ofensywna determinacja sprawiają, że staje się coraz bardziej wartościowym ogniwem zespołu w ostatnich tygodniach. Według doniesień z Hiszpanii także trener Hansi Flick wyraził wstępną zgodę na ewentualne pozostanie Portugalczyka na Camp Nou po zakończeniu wypożyczenia.

Jednak potencjalny transfer definitywny napotyka przeszkody w kwestiach finansowych. Barcelona byłaby skłonna przedłużyć kontrakt tylko pod warunkiem, że zawodnik przyjdzie na zasadzie wolnego transferu i zgodzi się na znaczną obniżkę wynagrodzenia. Tymczasem, według informacji przekazanych przez serwis 365Scores, Al-Hilal żąda od Katalończyków 15 milionów euro za Cancelo.

Na ten moment Katalończycy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie Portugalczyka. Klub chce najpierw ocenić formę zawodnika w bieżącym sezonie oraz upewnić się, że warunki finansowe i kontraktowe będą zgodne z polityką budżetową. Kluczową rolę w rozwiązaniu impasu może odegrać agent zawodnika, Jorge Mendes. Jego interwencja mogłaby doprowadzić do porozumienia między klubami i znalezienia formuły pozwalającej Barcelonie zatrzymać Cancelo bez nadmiernych obciążeń finansowych.