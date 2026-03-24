Barcelona chce zatrzymać gwiazdora. Tyle trzeba zapłacić

08:43, 24. marca 2026
Paweł Wątorski
FC Barcelona może wykupić po sezonie Joao Cancelo z Al-Hilal. Saudyjski klub wycenił Portugalczyka na 15 milionów euro - ujawnił serwis 365Scores.

Joao Cancelo został wyceniony przez Al-Hilal

FC Barcelona pozyskała Joao Cancelo w styczniu w ramach półrocznego wypożyczenia. Portugalczyk wrócił do Dumy Katalonii po 2,5 roku i szybko zaczął zaznaczać swoją obecność w drużynie. W barwach Blaugrany rozegrał do tej pory 12 meczów, zdobył jedną bramkę i dorzucił cztery asysty.

Jego wszechstronność, doświadczenie i ofensywna determinacja sprawiają, że staje się coraz bardziej wartościowym ogniwem zespołu w ostatnich tygodniach. Według doniesień z Hiszpanii także trener Hansi Flick wyraził wstępną zgodę na ewentualne pozostanie Portugalczyka na Camp Nou po zakończeniu wypożyczenia.

Jednak potencjalny transfer definitywny napotyka przeszkody w kwestiach finansowych. Barcelona byłaby skłonna przedłużyć kontrakt tylko pod warunkiem, że zawodnik przyjdzie na zasadzie wolnego transferu i zgodzi się na znaczną obniżkę wynagrodzenia. Tymczasem, według informacji przekazanych przez serwis 365Scores, Al-Hilal żąda od Katalończyków 15 milionów euro za Cancelo.

Na ten moment Katalończycy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie Portugalczyka. Klub chce najpierw ocenić formę zawodnika w bieżącym sezonie oraz upewnić się, że warunki finansowe i kontraktowe będą zgodne z polityką budżetową. Kluczową rolę w rozwiązaniu impasu może odegrać agent zawodnika, Jorge Mendes. Jego interwencja mogłaby doprowadzić do porozumienia między klubami i znalezienia formuły pozwalającej Barcelonie zatrzymać Cancelo bez nadmiernych obciążeń finansowych.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości