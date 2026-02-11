Barcelona chce tę gwiazdę. „Nie potrafi kryć i ma problemy z poruszaniem”

FC Barcelona jest zainteresowana transferem Alessandro Bastoniego. Piłkarz Interu jest przez wielu uważany za jednego z najlepszych środkowych obrońców świata. Niemniej jednak nie brakuje też krytycznych głosów.

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona ruszy po Bastoniego? Cassano skrytykował piłkarza

Alessandro Bastoni od dłuższego czasu pojawia się w medialnych spekulacjach dotyczących letniego okna transferowego. Lewonożny stoper Interu, reprezentant Włoch i jeden z najlepiej opłacanych obrońców Serie A ma znajdować się na liście życzeń kilku gigantów, w tym Barcelony.

Nie wszyscy są jednak przekonani, że 26-latek to piłkarz stworzony do gry na absolutnym topie. Mocne słowa pod jego adresem padły ze strony Antonio Cassano.

Były napastnik Realu Madryt i Interu w programie „Viva el Futbol” nie zostawił na defensorze suchej nitki.

– Bastoni w ogóle mi się nie podoba jako obrońca. Nie potrafi kryć i ma problemy z poruszaniem się. Nie może bronić 50 metrów od bramki, widzieliśmy to z Arsenalem, gdy rywale ruszali na niego – powiedział Włoch.

Cassano podważył także jakość rozegrania zawodnika, które często jest uznawane za jeden z jego największych atutów. W jego ocenie również w tym elemencie pojawiają się poważne braki.

Co ciekawe, sam Bastoni jeszcze niedawno odnosił się do plotek łączących go z Barceloną. Jak przypomina Mundo Deportivo, piłkarz przyznał, że takie informacje są powodem do dumy, ale jednocześnie podkreślał, że nie ma żadnych konkretów.