Barcelona chce sprzedać gwiazdę? Romano: nie ma tematu

Barcelona zamierza zatrzymać Joao Cancelo na kolejny sezon. Co to oznacza dla przyszłości Alejandro Balde? Fabrizio Romano przekazał konkretne wieści w jego sprawie.

Balde jednak nie na sprzedaż. Barcelona wciąż w niego wierzy

Barcelona rozpoczęła już prace w sprawie transferu definitywnego Joao Cancelo. Portugalczyk został zimą wypożyczony z Al-Hilal i szybko wpasował się do zespołu Hansiego Flicka. Jest opcją na obie strony defensywy, a do tego dokłada konkrety w ofensywie. Niemiecki szkoleniowiec ceni współpracę z doświadczonym obrońcą i chce go mieć w swojej drużynie na stałe. Między klubami trwają już rozmowy, a piłkarz oraz jego agent zostali poinformowani o zamiarach Blaugrany.

To ciekawe wieści w kontekście ostatnich doniesień dotyczących przyszłości Alejandro Balde, który nie jest już w Katalonii uważany za nietykalnego. Jednocześnie nie ma w tym momencie tematu jego sprzedaży. Fabrizio Romano twierdzi, że Barcelona nie podjęła w jego sprawie żadnych działań. Sam zawodnik również nie zgłaszał chęci zmiany otoczenia.

Oczywiście Barcelona nie wyklucza sprzedaży Balde, jeśli na stole pojawi się bardzo atrakcyjna oferta. Nie będzie jednak dążyć do wypchnięcia go z zespołu, a transfer Cancelo niczego nie zmieni. Klub potrzebuje szerokiej i jakościowej kadry, dlatego znajdzie się miejsce dla obu piłkarzy również w przyszłym sezonie.

Ostatnie miesiące nie są dla Balde najlepsze. Obniżył loty, a do tego ma problemy zdrowotne. W sumie rozegrał 34 mecze i zanotował w tym czasie trzy asysty.