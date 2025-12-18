Barcelona chce pozyskać skrzydłowego. To będzie głośny transfer

16:43, 18. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Barcelona poważnie śledzi sytuację Masona Greenwooda w Olympique'u Marsylia - podaje "TEAMtalk". 24-latek błyszczy w tym sezonie w Ligue 1.

Hansi Flick
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Mason Greenwood w orbicie zainteresowań Barcelony

FC Barcelona analizuje możliwość pozyskania byłej gwiazdy Manchesteru United, Masona Greenwooda. Angielski napastnik występuje w Olympique’u Marsylia od ponad dwóch lat. Osoby z jego otoczenia podkreślają, że 24-latek pragnie udowodnić, iż wciąż należy do najlepszych graczy w Europie. Greenwood naciska na swoich przedstawicieli, by doprowadzili do transferu do jednego z największych klubów.

Według „TEAMtalk”, obóz Greenwooda prowadzi również starannie zaplanowaną ofensywę wizerunkową. Do współpracy zaangażowano wpływowych dziennikarzy, którzy regularnie publikują materiały podkreślające jego formę sportową, profesjonalizm w treningach oraz większą dojrzałość. Celem działań jest stopniowa zmiana narracji wokół piłkarza i odbudowa jego publicznego wizerunku.

Wszystko to odbywa się jednak w cieniu wydarzeń z 2022 roku, kiedy Greenwood został oskarżony o usiłowanie gwałtu. Choć piłkarz nie został uznany za winnego, konsekwencje tamtej sprawy wciąż silnie wpływają na jego karierę. Szczególnie kluby z Premier League podchodzą do tematu z dużą ostrożnością.

Na boisku Greenwood udowadnia swoją wartość. Wypożyczenie do Getafe przyniosło przebłyski dawnej klasy, a obecna forma we Francji sprawia, że przyciąga uwagę Dumy Katalonii. W trwającym sezonie Anglik zdobył 14 bramek i zanotował cztery asysty w 21 meczach we wszystkich rozgrywkach. Portal Transfermarkt.de wycenia skrzydłowego na około 50 milionów euro. Jego kontrakt na Stade Velodrome obowiązuje do czerwca 2029 roku.

