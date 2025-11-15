Barcelona chce piłkarza Bayernu. To nie Kane

Barcelona z uwagi na ograniczony budżet poszukuje zawodników, których kontrakty wygasają wraz z końcem sezonu. Jednym z takich piłkarzy jest obrońca Bayernu Monachium. To nowy cel transferowy Blaugrany, o czym informuje Gabriel Sans z Mundo Deportivo.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona szuka wzmocnień w Monachium

Nic nie wskazuje na to, by w letnim okienku Barcelona mogła pozwolić sobie na wielomilionowe wydatki. Dlatego Duma Katalonii, jeżeli chce odpowiednio wzmocnić kadrę, musi koncentrować się na zawodnikach, z którymi już w styczniu może rozpocząć rozmowy o zmianie klubowych barw. Jednym z takich piłkarzy jest defensor Bayernu Monachium.

Dayot Upamecano jest związany z Bawarczykami kontraktem ważnym tylko do 30 czerwca 2026 roku. Reprezentant Francja z uwagi na wygasającą umowę jest bacznie obserwowany przez europejskich gigantów. W gronie zespołów, które rozważają angaż 27-latka, znajdują się Chelsea, Liverpool, Paris Saint-Germain i Real Madryt.

Teraz tę stawkę uzupełnia Barcelona. Gabriel Sans z Mundo Deportivo przekonuje, że mistrzowie Hiszpanii będą próbowali przekonać wychowanka Valenciennes do przeprowadzki na Camp Nou. Chociaż Blaugrana musi mierzyć się z ogromną konkurencją, wcale nie pozostaje na straconej pozycji. Wiele zależy od tego, jak wysokie zarobki będzie w stanie zaoferować byłemu graczowi RB Lipsk.