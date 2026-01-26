Barcelona chce perełkę Benfiki. Mourinho wyraził się jasno

FC Barcelona przygląda się młodym talentom na rynku transferowym - podaje SPORT. Jednym z takich jest obrońca Benfiki, który szybko przyciągnął uwagę gigantów.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho zablokował transfer zawodnika do Barcelony

Daniel Banjaqui dopiero w tym sezonie zadebiutował w pierwszym zespole Benfiki Lizbona, a mimo to już wzbudza spore zainteresowanie. 17-letni prawy obrońca rozwija się bardzo dynamicznie i jest uznawany za jeden z największych talentów akademii portugalskiego giganta. Nic więc dziwnego, że znalazł się na radarze Barcelony, która szuka wzmocnienia na prawą stronę defensywy.

Blaugrana sprowadziła Joao Cancelo, który może występować na tej pozycji, ale jest to traktowane jako tymczasowe rozwiązanie. Właśnie dlatego skauci zwrócili uwagę na młodszego rodaka 31-latka. Klub chce znaleźć piłkarza z potencjałem.

Jednak według doniesień Benfica ma zamiar za wszelką cenę zatrzymać swojego wychowanka. Kluczową rolę odgrywa tutaj Jose Mourinho, który dał Banjaquiemu możliwość debiutu w seniorskim futbolu. Portugalczyk jasno dał do zrozumienia, że nie chce stracić takiej perełki.

Co więcej, od kilku miesięcy trwają rozmowy o nowym kontrakcie. Choć porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte, Mourinho miał przekonać zawodnika do pozostania. Dlatego mimo zainteresowania Barcelony i klubów z Premier League wydaje się, że transfer jest mało prawdopodobny.

