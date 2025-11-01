Barcelona chce byłego piłkarza Realu Madryt. To byłby wielki transfer

FC Barcelona rozważa sprowadzenie Martina Odegaarda. Jak podaje SPORT, Blaugrana wierzy, że tym razem uda się go przekonać do transferu.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Florentino Perez

Odegaard znowu wzbudził zainteresowanie Barcelony

Martin Odegaard po raz kolejny znalazł się na liście życzeń Barcelony. Norweg był już obserwowany przez Blaugranę w 2014 roku, kiedy miał zaledwie 15 lat. Wtedy odwiedził La Masię i spotkał się z działaczami klubu, ale ostatecznie wybrał Real Madryt. Teraz pomocnik Arsenalu ponownie wzbudza zainteresowanie Katalończyków.

Piłkarz występuje w Londynie od 2021 roku. 26-latek stał się kluczowym zawodnikiem i kapitanem drużyny. To jeden z najlepszych rozgrywających w Anglii. Blaugrana uważa, że byłoby to idealne wzmocnienie środka pola. Klub uważa, że Norweg pasuje do stylu gry drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka i mógłby stać się jednym z jej liderów.

Odegaard ma doświadczenie w lidze hiszpańskiej, choć w Realu Madryt nie dostawał szansy na regularną grę i był kilkakrotnie wypożyczany m.in. do Realu Sociedad. Jednak dopiero w Arsenalu pod wodzą Mikela Artety pokazał swój potencjał.

Mimo to transfer nie będzie łatwy. Ofensywny pomocnik ma ważny kontrakt z Arsenalem do 2028 roku, a londyńczycy nie planują sprzedaży swojego kapitana. Rola reprezentanta Norwegii w zespole jest zbyt istotna, żeby Kanonierzy zgodzili się na rozmowy bez atrakcyjnej oferty.

Barcelona musiałaby więc znaleźć sposób, żeby przekonać zarówno samego zawodnika, jak i Arsenal. Na razie jest to tylko wstępne zainteresowanie, ale temat może powrócić w letnim oknie transferowym.

