Barcelona i Arsenal walczą o młodą gwiazdę. 15-latek zachwyca swoim talentem

Barcelona i Arsenal obserwują młodego napastnika Montpellier, Lacine’a Megnana-Pave’a. Jak donosi SPORT, 15-latek już imponuje skutecznością i dojrzałością na boisku.

Joan Gosa / Alany Na zdjęciu: Hansi Flick

Francuski talent na celowniku Barcelony i Arsenalu

Lacine Megnan-Pave w ostatnich miesiącach zrobił prawdziwą furorę, notując znakomite liczby i błyskawicznie przeskakując przez kolejne szczeble. W poprzednim sezonie w drużynie Montpellier U17 napastnik zdobył 15 bramek i zaliczył 12 asyst w 24 spotkaniach. W tym roku został już przesunięty do zespołu U19, gdzie rozegrał 6 spotkań i strzelił 2 gole.

Francuz wyróżnia się nie tylko skutecznością, ale także warunkami fizycznymi. Ma 187 centymetrów wzrostu i waży 77 kilogramów, dzięki czemu często wygrywa pojedynki ze starszymi o kilka lat obrońcami. Swoją grą zyskał uznanie wśród skautów największych klubów, a szczególnie uważnie jego postępy śledzą Barcelona i Arsenal.

Montpellier zamierza zrobić wszystko, żeby zatrzymać swojego wychowanka. Klub planuje zaoferować Megnanowi-Pave’owi profesjonalny kontrakt, gdy tylko skończy 16 lat.

Młody piłkarz ma wkrótce otrzymać także szansę treningów z pierwszym zespołem prowadzonym przez Zoumanę Camarę. Mimo to, zainteresowanie ze strony hiszpańskiego i angielskiego giganta może sprawić, że przedłużenie współpracy nie będzie takie łatwe.

Sam zawodnik na razie zachowuje spokój. W ostatnim wywiadzie przyznał, że od dziecka kibicuje Montpellier i marzy o tym, by pewnego dnia zagrać dla klubu w Lidze Mistrzów.

