Barcelona chce Bastoniego. Gigant Premier League też liczy na transfer

FC Barcelona będzie chciała pozyskać latem środkowego obrońcę. Wymarzonym transferem jest Alessandro Bastoni. Jak podaje Sport, zawodnikiem interesuje się również Liverpool.

Nie tylko FC Barcelona. Liverpool zagiął parol na Bastoniego

Alessandro Bastoni to bez wątpienia jeden z najlepszych środkowych obrońców na świecie. Reprezentant Włoch od lat jest zawodnikiem Interu Mediolan, gdzie uważany jest za kluczowego zawodnika. Trudno sobie obecnie wyobrazić trzyosobowy mur obronny bez 26-latka. Wielkimi krokami zbliża się jednak moment, w którym piłkarz może zdecydować się na nowe wyzwanie.

Od dawna zagraniczne media łączą Bastoniego z FC Barceloną. Katalończycy szukają środkowego obrońcy, a Włoch uważany jest przez Deco za idealnego kandydata. Coraz więcej wskazuje na to, że podoba mu się pomysł przeprowadzki do stolicy Katalonii.

Barcelona nie będzie miała łatwo, żeby sfinalizować transakcję. Po pierwsze Inter Mediolan ma oczekiwać minimum 80 milionów euro. Druga ważna kwestia to fakt, że Bastoni generuje dużo większe zainteresowanie. Włoskiego stopera widzi u siebie również Liverpool. Z informacji dziennika Sport wynika, że The Reds będą największym rywalem Blaugrany w kontekście transferu reprezentanta Włoch.

Bastoni gra w Mediolanie od sierpnia 2017 roku, gdy Inter pozyskał go z Atalanty za ok. 30 mln euro. Łącznie w barwach Nerazzurri wystąpił w 293 meczach, w których zdobył 8 bramek i zanotował 30 asyst. Kontrakt ma ważny do czerwca 2028 roku.