Barcelona była gotowa sprzedać gwiazdę. Piłkarz się nie zgodził

Fermin Lopez w ostatnich dniach okna transferowego mógł trafić do Chelsea. Barcelona była gotowa go sprzedać - poinformował David Bernabeu w programie "La Posesion".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona była gotowa sprzedać Fermina Lopeza

David Bernabeu ujawnił w programie „La Posesion”, że Barcelona była gotowa sprzedaż Fermina Lopeza do Premier League. Chelsea zgłosiła się po pomocnika w końcówce letniego okna transferowego i była gotowa zaoferować mu znacznie ważniejszą rolę niż ta, jaką ma obecnie w ekipie mistrza Hiszpanii.

Fermin Lopez cieszy się uznaniem Hansiego Flicka, ale trener traktuje go przede wszystkim jako uzupełnienie kadry, a nie kluczowego zawodnika pierwszej jedenastki. Styl gry 22-latka wyróżnia się na tle reszty drużyny, dlatego sam szkoleniowiec wolał zachować go w drużynie. Mimo to, władze Barcelony były otwarte na rozmowy z Chelsea, co postawiło przyszłość zawodnika pod znakiem zapytania.

Zainteresowanie The Blues mogło być dla pomocnika szansą na regularną grę, jednak Fermin nigdy nie poprosił o transfer. Według Mundo Deportivo zawodnik zdecydował się zostać na Camp Nou na sezon 2025/2026. Hiszpan postawił na dalszy rozwój w obecnym otoczeniu, mimo atrakcyjnej wizji gry w Premier League.

Wychowanek Barcelony zdążył już rozegrać dwa spotkania w obecnych rozgrywkach. Łącznie wystąpił w 90 meczach pierwszej drużyny, w których strzelił 19 goli i zanotował 11 asyst. To pokazuje, że mimo braku pewnego miejsca w podstawowym składzie, jego wkład w drużynę jest zauważalny i ceniony.