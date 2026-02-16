Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Julian Ryerson nie trafi do FC Barcelony

FC Barcelona w poniedziałkowy wieczór będzie mogła zmazać plamę po swojej ostatniej bolesnej porażce z Atletico Madryt (0:4). Tego dnia podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się na wyjeździe z Gironą. Mistrzowie Hiszpanii nie mogą sobie pozwolić na wpadkę. Każda strata punktów sprawia, że Real Madryt utrzyma fotel lidera La Ligi.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Bild” dowiadujemy się, że FC Barcelona obejdzie się smakiem. Od pewnego czasu mistrzowie Hiszpanii wykazują zainteresowanie Julianem Ryersonem. Jak się okazuje, defensor ma minimalne szanse, aby wylądować w drużynie Hansiego Flicka. Borussia Dortmund nie planuje bowiem rozstawać się ze swoim kluczowym graczem.

FC Barcelona nie jest jedyna, która interesowała się Julianem Ryersonem. Reprezentant Norwegii był łączony też z Manchesterem United. Czerwone Diabły zatem też mają małe szanse, aby sprowadzić defensora. Wielkim zwolennikiem transferu zawodnika BVB był sam Hansi Flick. Szkoleniowiec Dumy Katalonii ceni wszechstronność 28-latka, więc może nie być zadowolony z takiego obrotu spraw.

Julian Ryerson w trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań. Norweg nie ma na koncie trafienia, ale może pochwalić się znakomitą liczbą asyst. Udało mu się zaliczyć aż 13.