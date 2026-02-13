Manchester United interesuje się Julianem Ryersonem. Jak się okazuje, Borussia Dortmund wyceniła Norwega. Niemcy oczekują za defensora aż 35 milionów funtów - informuje Ekrem Konur.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Ryerson wyceniony przez Borussię Dortmund. Manchester United poznał cenę

Manchester United od miesięcy zmaga się z problemami na prawej stronie defensywy. Noussair Mazraoui nie potrafi odnaleźć formy na angielskich boiskach, natomiast Diogo Dalot pewnego poziomu sportowego nie przeskoczy. Czerwone Diabły od pewnego czasu przeczesują rynek transferowy w poszukiwaniu nowego prawego obrońcy.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Manchester United ma na oku odpowiedniego zawodnika. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Julian Ryerson z Borussii Dortmund. Władze z Old Trafford będą musiały sięgnąć głęboko do portfela. Niemiecki klub bowiem wycenia defensora na 35 milionów funtów.

Manchester United jest na dobrej drodze, aby pozyskać Juliana Ryersona. Czerwone Diabły jednak muszą mieć się na baczności. Wspomniane źródło zdradza, że również Newcastle United chce zawodnika Borussii Dortmund. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje reprezentant Norwegii. Walka o transfer zapowiada się ekscytująco.

Julian Ryerson w trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Norweg nie ma na koncie trafienia, ale udało mu się aż dziewięciokrotnie zaliczyć asystę. Kontrakt defensora z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.