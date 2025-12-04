Chelsea wysłała skautów do Francji. Na celowniku zdolny pomocnik

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi obserwowany przez Chelsea

Chelsea od lat słynie z doskonałego skautingu i konsekwentnie inwestuje w młode talenty, czego przykładem są transfery Estevao, Andreya Santosa czy Liama Delapa. Klub ze Stamford Bridge nie zamierza zwalniać tempa, planując kolejne wzmocnienia w podobnym stylu. Niewykluczone, że londyńczycy skierują wzrok ku Francji, gdyż ich uwagę przyciągnął jeden z ciekawszych zawodników występujących na co dzień w Ligue 1.

Mowa o pomocniku LOSC Lille – Ayyoubie Bouaddim. Jak donosi brytyjski portal „CaughtOffside.com”, Chelsea wysłała już swoich skautów, którzy regularnie obserwują poczynania 18-letniego Francuza z wysokości trybun.

Co więcej, świeżo upieczeni klubowi mistrzowie świata mają być przekonani, że uda im się pozyskać utalentowanego pomocnika w najbliższym letnim okienku transferowym. Konkurencja zapowiada się jednak zacięta, gdyż piłkarzem interesują się również Arsenal, Manchester United, PSG, Borussia Dortmund oraz Real Madryt.

Młodzieżowy reprezentant Francji o marokańskich korzeniach rozegrał do tej pory 47 meczów w Ligue 1, notując 2 asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 186 centymetrów pomocnika na około 30 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej wartościowych nastolatków w lidze. Kontrakt perspektywicznego zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku.