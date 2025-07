Aubameyang wraca do byłego klubu. Zagra w Lidze Mistrzów

Pierre Emerick Aubameyang podpisze kontrakt z Olympique Marsylią - informuje Fabrizio Romano. Będzie to powrót do francuskiego klubu po rocznej przerwie. W międzyczasie był związany z Al-Qadsiah.

Shengolpixs / Alamy Na zdjęciu: Pierre Emerick Aubameyang

Pierre Emerick Aubameyang znowu zagra w koszulce Olympique Marsylii

Pierre Emerick Aubameyang ostatni sezon spędził w Saudi Pro League, gdzie bronił barw Al-Qadsiah. W Arabii Saudyjskiej wytrzymał jedynie dwanaście miesięcy. Wraz z końcem czerwca stał się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Z tego faktu skorzystał jego były klub, który zdecydował się sprowadzić Gabończyka z powrotem. Transfer napastnika potwierdził Fabrizio Romano.

Ceniony dziennikarz zamieścił wpis w mediach społecznościowych, używając słynnego zwrotu „here we go”. Oznacza to, że Aubameyang od kampanii 2025/2026 ponownie stanie się piłkarzem Olympique Marsylii. Wcześniej występował w klubie w sezonie 2023/2024.

Kontrakt pomiędzy Marsylią a Aubameyangiem będzie obowiązywał do czerwca 2027 roku. Francuzi wygrali rywalizację o 36-latka z zespołami z Saudi Pro League. Do powrotu na południe Francji przekonał go projekt w Marsylii, którego głównymi twarzami są Pablo Longoria, Mehdi Benatia i Roberto De Zerbi.

Wracając do Marsylii, będzie miał okazję, aby ponownie zagrać w Lidze Mistrzów. Olympique w poprzednim sezonie Ligue 1 zajął 2. miejsce, więc zapewnił sobie awans do fazy ligowej Champions League.

Aubameyang podczas pobytu w Olympique Marsylii rozegrał 51 spotkań, w których zdobył 30 goli i zaliczył 11 asyst.