Hitowy ruch Chelsea stał się faktem – Joao Felix został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik The Blues. Portugalczyk dołączył do The Blues na zasadzie wypożyczenia z Atletico Madryt i ma pozostać do dyspozycji Grahama Pottera do końca obecnego sezonu. Chelsea pozyskała kolejnego zawodnika. The Blues są niezwykle aktywni w zimowym okienku transferowym Na Stamford Bridge trafił

Czytaj dalej…