PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Hitowy ruch Chelsea stał się faktem – Joao Felix został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik The Blues. Portugalczyk dołączył do The Blues na zasadzie wypożyczenia z Atletico Madryt i ma pozostać do dyspozycji Grahama Pottera do końca obecnego sezonu.

Chelsea pozyskała kolejnego zawodnika. The Blues są niezwykle aktywni w zimowym okienku transferowym

Na Stamford Bridge trafił Joao Felix, który został wypożyczony z Atletico Madryt

Londyńczycy zapłacą Rojiblancos 11 milionów euro

Nowa twarz na Stamford Bridge

Już od dłuższego czasu Joao Felix był łączony ze zmianą barw klubowych w zimowym okienku transferowym. Portugalczyk ostatecznie zamieni Wanda Metropolitano na Stamford Bridge, gdzie pozostanie do końca sezonu 2022/23. Chelsea za półroczne wypożyczenie 23-latka zapłaci Atletico Madryt 11 milionów euro.

Dla obu stron to szansa na swego rodzaju odbudowę. Joao Felix w nowym otoczeniu ma odzyskać dawny blask, którego w Madrycie już dawno nie podziwiano, a The Blues dzięki świeżej krwi powinni rozpocząć marsz w górę tabeli Premier League. W oficjalnym wideo, zamieszczonym w mediach społecznościowych londyńczyków, Portugalczyk przywitał się z fanami sześciokrotnych mistrzów Anglii i zdradził, że jest podekscytowany możliwością gry dla klubu ze stolicy.

W obecnym sezonie Joao Felix zaliczył 20 spotkań w koszulce Rojiblancos. Były zawodnik Benfiki strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Na każdy mecz w wykonaniu reprezentanta Os Navegadores przypadło średnio 48 minut. Pod wodzą Grahama Pottera te liczby mają wyraźnie się poprawić.