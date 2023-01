Real Betis – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (12.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Real Betis – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Superpucharu Hiszpanii. W czwartkowy wieczór w Rijadzie rozegrane zostanie drugie półfinałowe spotkanie. W roli zdecydowanego faworyta przystąpią do niego podopieczni Xaviego Hernandeza.

King Fahd International Stadium Super Cup Real Betis FC Barcelona 6.20 4.60 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 stycznia 2023 15:49 .

Real Betis – FC Barcelona, typy i przewidywania

W czwartkowy wieczór czeka nas bardzo ciekawe widowisko. Nie ma wątpliwości, że zdecydowanie większym potencjałem dysponuje FC Barcelona i to ona przystąpi do tego meczu w roli faworyta. Strzelecką niemoc będzie starał się przełamać również Robert Lewandowski. Nie spodziewamy się w tym meczu innego rozstrzygnięcia niż wygrana Dumy Katalonii. Nasz typ: zwycięstwo Barcelony

Real Betis – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Czwartkowe spotkanie, który wyłoni drugiego finalistę Superpucharu Hiszpanii, zapowiada się niezwykle interesująco, będzie bowiem pojedynek czwartej drużyny tabeli La Liga z jej liderem. Real Betis bardzo udanie rozpoczął 2023 roku, bowiem najpierw w meczu Pucharu Króla pewnie 4:1 pokonał Ibiza Islas Pitiusas, a w ostatniej ligowej kolejce uporał się na wyjeździe z Rayo Vallecano (2:1). Teraz niewątpliwie czeka go jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie.

FC Barcelona w ostatni weekend znalazła sposób na pokonanie Atletico Madryt (1:0) na jej terenie, co pozwoliło jej się umocnić na prowadzeniu w ligowej tabeli. Dumie Katalonii nie przeszkodziła nawet nieobecność Roberta Lewandowskiego, który w lidze musi na razie pauzować z powodu zawieszenia. W czwartkowy wieczór reprezentant Polski będzie mógł już jednak pomóc swojej drużynie.

Barcelona ostatniej porażki doznała 26 października ubiegłego roku, kiedy w meczu Ligi Mistrzów wysoko 0:3 uległa Bayernowi Monachium.

Real Betis – FC Barcelona, historia

W tym sezonie obie drużyny nie miały jeszcze okazji mierzyć się ze sobą. W poprzednim sezonie podzieliły się natomiast zwycięstwami. W pierwszym meczu na Camp Nou doszło do dużej niespodzianki, jaką była skromna wygrana 1:0 Realu Betis. FC Barcelona zrewanżowała się kilka miesięcy później w Sewilli, gdzie zwyciężyła 2:1.

Real Betis – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie spodziewają się w tym meczu niespodzianki i wyraźnie stawiają Barcelonę w roli faworyta. Kursy na wygraną Dumy Katalonii w tym meczu kształtują się w okolicy 1.52. Czwartkowe spotkanie jest również dobrą okazją do odebrania od STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Aby go odebrać wystarczy podać kod promocyjny GOAL podczas rejestracji konta.

Real Betis – FC Barcelona, przewidywane składy

Los Verdiblancos do czwartkowego spotkania przystąpią osłabieni brakiem dwóch kontuzjowanych zawodników. Manuel Pellegrini nie będzie miał do swojej dyspozycji Youssoufy Sabaly’ego i Paula Akouokou. Na murawie nie zobaczymy również Alexa Moreno, który jest bliski przenosin do Aston Villi.

W zespole Barcelony, o czym już wspominaliśmy, będziemy mogli ponownie obejrzeć Roberta Lewandowskiego. Na boisku będzie mógł pojawić się także Jordi Alba, który w ostatnim ligowym meczu również pauzował z powodu kartek.

Real Betis: Silva – Ruibal, Ruiz, Gonzalez, Miranda – Rodriguez, Carvalho – Henrique, Fekir, Rodri – Iglesias

Barcelona: Ter Stegen – Kounde, Araujo, Christensen, Alba – Pedri, Busquets, F. de Jong – Raphinha, Lewandowski, Dembele

Real Betis – FC Barcelona, kto wygra?

Real Betis – FC Barcelona, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 1/2 finału Superpucharu Hiszpanii pomiędzy Realem Betis i Barceloną rozpocznie się o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1, a pojedynek skomentują Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak.

Mecz, którego stawką będzie awans do finału można obejrzeć również zupełnie za darmo. Taką możliwość daje platforma STS TV, do której dostęp można uzyskać spełniając dwa proste warunki. Pierwszym jest rejestracja konta z kodem promocyjnym GOAL, a drugim zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) dowolnego zakładu.

Online mecz możemy obejrzeć także w inny sposób. Możemy skorzystać z usługi CANAL+ online, która teraz dostępna jest w promocyjnej cenie. Decydując się na półroczny dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy 354 zł zamiast 414 zł. Daje to tylko 59 zł miesięcznie. Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

