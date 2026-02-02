Atletico zaskoczyło na koniec okienka. Młody talent z MLS w Madrycie

PressFocus Na zdjęciu: Diego Pablo Cholo Simeone

Atletico sięga po obiecującego pomocnika i myśli długofalowo

Atletico Madryt dopięło transfer Obeda Vargasa, który dołączy do zespołu w ostatniej chwili zimowego okienka. Umowa zawodnika będzie obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku. To ruch, który pokazuje wyraźnie kierunek obrany przez klub przy budowie przyszłej kadry.

Obed Vargas urodził się 5 sierpnia 2005 roku w Anchorage na Alasce i posiada obywatelstwo meksykańskie. Piłkarsko rozwijał się w strukturach Seattle Sounders oraz Tacoma Defiance. Debiut w Major League Soccer zaliczył 23 lipca 2021 roku, zapisując się w historii ligi jako jeden z najmłodszych zawodników, którzy pojawili się na boisku.

Pomocnik szybko wyrobił sobie markę w amerykańskich rozgrywkach. Od momentu debiutu rozegrał łącznie 158 oficjalnych spotkań. Zdobył osiem bramek i zanotował jedenaście asyst. Jego regularność oraz dojrzałość jak na młody wiek sprawiły, że uznawany jest za jedną z największych nadziei ligi.

Na koncie ma już także sukcesy drużynowe. W sezonie 2021 2022 sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów strefy CONCACAF. W 2025 roku wygrał również Leagues Cup. Debiut w reprezentacji Meksyku zanotował 15 października 2024 roku w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi rozegranym w Guadalajarze.

Transfer do Atletico Madryt oznacza dla Vargasa pierwsze zawodowe wyzwanie w Europie. Zawodnik przeszedł badania medyczne i podpisał kontrakt w siedzibie klubu. Teraz czas na wywalczenie miejsca w podstawowym składzie.

