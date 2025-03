Atletico rozważa wymianę z Chelsea. Chcą pozyskać mistrza świata

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Barrios i 25 mln funtów za Fernandeza, Atletico chce wymiany z Chelsea

Atletico Madryt przed rokiem dokonało poważnych wzmocnień podczas letniego okna transferowego. Nie inaczej ma być w nadchodzące lato. “Los Colchoneros” planują zakup kolejnych zawodników, którzy wzmocnią zespół przed walką o triumf w La Liga i Lidze Mistrzów.

Nie od dziś wiadomo, że w kręgu zainteresowań 11-krotnego mistrza Hiszpanii jest Enzo Fernandez. Argentyńczyk obecnie gra w Chelsea, gdzie trafił zimą 2023 roku z Benfiki za ok. 120 milionów euro. Co ciekawe podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Argentyny do transferu namawiali go obecni piłkarze Atletico, czyli Julian Alvarez, Nahuel Molina i Rodrigo De Paul.

Sam zainteresowany nie jest przekonany do zmiany klubu. Mistrz świata z 2022 roku chce zostać na Stamford Bridge, gdzie wciąż ma wiele do zrobienia. Jego celem jest odniesienie sukcesu z obecną drużyną, a dopiero później będzie myślał o zmianie barw.

Mimo to Atletico nie zamierza się poddawać. Według portalu Fichajes drużyna z Madrytu chce wykorzystać fakt, że pomocnik nie jest uważany za nietykalnego i rozważa złożenie oferty za 24-latka. W planach mają wymianę zawodników z dopłatą gotówki. Źródło sugeruje, że w zamian za Enzo Fernandeza do Londynu miałby trafić Pablo Barrios. Ponadto na konto “The Blues” trafiłoby 25 milionów funtów.