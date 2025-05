Atletico może stracić gwiazdę. Wzbudził zainteresowanie gigantów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Molina na celowniku klubów Premier League i Serie A

Nahuel Molina stał się jednym z najbardziej pożądanych obrońców na rynku transferowym. Argentyńczyk po udanych występach w barwach Atletico Madryt przyciągnął uwagę kilku dużych klubów. Molina jest znany ze swoich solidnych umiejętności defensywnych oraz zdolności do włączania się do akcji ofensywnych. Taki profil idealnie pasuje do wielu czołowych drużyn.

Występy reprezentanta Argentyny pod wodzą Diego Simeone sprawiły, że znalazł się w notesach skautów z całej Europy. Newcastle United jest kolejnym klubem, który dołączył do walki o prawego obrońcę. Sroki są gotowe zapłacić około 20 milionów euro.

Również w Serie A panuje duże zainteresowanie usługami Moliny. Napoli uważnie śledzi sytuację 27-latka. Wcześniej pojawiały się doniesienia o tym, że mistrz świata trafił na celownik Juventusu, Interu Mediolan i AS Romy. Wszystkie wymienione zespoły uważają, że piłkarz mógłby wzmocnić ich defensywy oraz zwiększyć głębię składu. Włoskie kluby doceniają jego doświadczenie i jakość, którą prezentował zarówno w Atletico, jak i wcześniej w Udinese.

Władze Los Colchoneros zdają sobie sprawę z rosnącego zainteresowania Moliną i zamierzają na spokojnie przeanalizować każdą z ofert, zanim podejmą ostateczną decyzję. Nie wyklucza się, że w najbliższych dniach pojawią się kolejni chętni.

