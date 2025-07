ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Nico Gonzalez celem transferowym Diego Simeone

Atletico Madryt ma plan zdetronizować dominację FC Barcelony i Realu Madryt w rozgrywkach La Ligi. W tym celu władze z Wanda Metroplitano rozglądają się za niezwykle głośnymi nazwiskami. Jednym z ich głównych celów jest sprowadzenie Cristiana Romero. Los Colchoneros planują również także wzmocnić środek pola.

Z informacji przekazanych przez serwis „Fichajes” dowiadujemy się, że Diego Simeone przedstawił Atletico Madryt swój cel transferowy. Argentyński szkoleniowiec znalazł odpowiedniego kandydata w samej Premier League. W kręgu zainteresowań znalazł się Nico Gonzalez, który na co dzień reprezentuje barwy Manchesteru City.

Transfer hiszpańskiego pomocnika może nie być tak trudny do zrealizowania. Pep Guardiola niekoniecznie bowiem wiąże przyszłość z byłym graczem FC Porto. The Citizens w głównej mierze będą stawiali w środku pola na Rodriego, który wraca do zdrowia po ciężkiej kontuzji. 23-latek znajduje się zatem na bocznym torze.

Nico Gonzalez dołączył do Manchesteru City w minionym zimowym okienku transferowym. Hiszpan dotychczas rozegrał 17 spotkań pod okiem Pepa Guardioli. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika The Citizens na 40 milionów euro.