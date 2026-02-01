Atletico Madryt blisko głośnego transferu z Serie A. Napastnik na testach medycznych

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Ademola Lookman blisko przeprowadzki do Atletico Madryt

Atletico Madryt dokonuje kolejnych ruchów w zimowym oknie transferowym. Klub rozstał się z Conorem Gallagherem, który przyjął ofertę Tottenhamu Hotspur. Za angielskiego pomocnika hiszpański gigant otrzymał 40 milionów euro. Z kolei Giacomo Raspadori przeniósł się do Atalanty Bergamo za 22 miliony euro.

Diego Simeone od dłuższego czasu poszukiwał nowego napastnika, a wybór padł na Ademolę Lookmana. Reprezentant Nigerii i zawodnik Atalanty przebywa już w Madrycie, gdzie w najbliższych godzinach przejdzie badania lekarskie i podpisze kontrakt z Rojiblancos. Oba kluby osiągnęły pełne porozumienie w sprawie transferu definitywnego 28-latka.

Choć Lookman wzbudzał zainteresowanie wielu klubów w Europie, w tym tureckiego giganta Fenerbahce, ostatecznie zdecydował się na przeprowadzkę do Hiszpanii i dołączenie do zespołu Simeone. Łączna wartość transferu ma wynieść 40 milionów euro. Obejmuje 35 milionów euro podstawowej opłaty oraz dodatkowe 5 milionów euro w formie bonusów, uzależnionych od wyników sportowych zawodnika.

W bieżącym sezonie Ademola Lookman rozegrał 19 spotkań w barwach Atalanty, w których zdobył trzy bramki i dorzucił dwie asysty. Choć jego liczby nie są tak imponujące jak w poprzednich kampaniach, pozostawał jednym z najbardziej dynamicznych i nieprzewidywalnych zawodników w Serie A.