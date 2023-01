PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Atletico Madryt dąży do pozyskania Memphisa Depaya, który ma zastąpić na Wanda Metropolitano Joao Felixa. Rojiblancos próbowali dobić targu z FC Barceloną oferując wymianę graczy, ale takie rozwiązanie nie interesuje Dumy Katalonii.

Atletico pragnie pozyskać Depaya z Barcelony

Rojiblancos oferowali Katalończykom Lemara w rozliczeniu za Holendra

Duma Katalonii nie jest zainteresowana taką ofertą

Depay odejdzie z Barcelony tylko za gotówkę

Barcelona sprowadziła Memphisa Depaya latem 2021 roku na zasadzie wolnego transferu. W tamtym czasie uznano to za doskonałą operację, jednak takie posunięcie nie do końca wyszło z korzyścią zarówno dla klubu, jak i samego zawodnika.

Holender odgrywał znaczącą rolę pod rządami Ronalda Koemana, ale stracił swoją pozycję, gdy stery na Camp Nou przejął Xavi. Hiszpański trener sprowadził niemal natychmiast Pierre-Emericka Aubameyanga i Ferrana Torresa, którzy wskoczyli do pierwszego składu blaugrany, a latem do klubu dołączyli Robert Lewandowski i Raphinha, co jeszcze bardziej zepchnęło Depaya w hierarchii.

Teraz Memphis może zostać wolnym zawodnikiem latem 2023 roku, ale Barcelona ma nadzieję sprzedać go w styczniu, aby zarobić na nim trochę pieniędzy, co pozwoliłoby Katalończykom na zarejestrowanie kontraktów Gaviego czy Araujo. Holendrem zainteresowane jest Atletico Madryt, ale rozmowy obu klubó do najłatwiejszych należeć nie będą ze względu na chłodne relacje.

Wydaje się jednak, że Atletico nie jest szczególnie zainteresowane zaoferowaniem gotówki Barcelonie. Gerard Romero poinformował, że Los Colchoneros zaproponowali wymianę zawodników. Zespół z Madrytu chciał oddać Katalończykom Thomasa Lemara w zamian za Memphisa Depaya, ale oferta została odrzucona przez władze klubu z Camp Nou.

Lemar, podobnie jak Depay, latem prawdopodobnie zostanie wolnym zawodnikiem, dlatego miał być zaangażowany w ofertę wymiany. Jednak Barcelona nie spieszy się ze sprzedażą Holendra i jedyną ofertę, jaką zaakceptują to transfer gotówkowy. Według mediów, jeśli nie dobiją targu z Atletico to poczekają na lepszą ofertę.

