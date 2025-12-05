Barcelona ma skarb. Flick zdradził, dlaczego Lamine Yamal robi różnicę

FC Barcelona korzysta na umiejętnościach Lamine Yamala. Reprezentant Hiszpanii jest jednak często faulowany. Ostatnio konkretnie na ten temat wypowiedział się trener Hansi Flick.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Faulują go bez przerwy, a on gra dalej. Flick docenił charakter Lamine Yamala

FC Barcelona w sobotę rozegra swoje kolejne spotkanie w La Liga w tej kampanii. Na drodze Katalończyków stanie Real Betis. Tymczasem przed tym starciem ciekawymi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec mistrzów Hiszpanii. Wątek dotyczył fauli na Laminie Yamalu. Niemiec jednocześnie wprost przyznał, że bardzo lubi oglądać grę młodego zawodnika.

– Zawsze rozmawiamy o zawodnikach i ich roli w ataku i obronie. W meczu z Atletico Madryt pressing Lamine Yamala był dużym wsparciem dla drużyny – przekonywał Hansi Flick cytowany przez internetowe wydanie dziennika „Mundo Deportivo”.

– Znacznie poprawił się w obronie, ale też w ataku. Poziom gry Lamine’a jest fantastyczny. Uwielbiam oglądać jego występy – zaznaczył trener.

– Jako zawodnik stale chce się rozwijać, pokonywać każdego przeciwnika. Czasami nie jest to łatwe. W lidze hiszpańskiej jest wielu zawodników, którzy uwielbiają dryblować, ale Lamine jest faulowany w 90 procentach przypadków. Mimo to gra dalej. Nie jest typem zawodnika, który upada, nawet jeśli go sfaulujesz – powiedział Niemiec.

18-letni piłkarz trafił do pierwszej drużyny Barcy w lipcu 2023 roku. W tej kampanii Lamine Yamal wystąpił natomiast w 15 meczach. Zdobył w nich siedem bramek i zaliczył też dziewięć asyst.

Reprezentant Hiszpanii w maju tego roku przedłużył kontrakt z Katalończykami. Obecna umowa zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2031 roku.

