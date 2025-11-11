Nowy trener Atalanty już znany. To on ma odbudować La Deę

Atalanta po zwolnieniu Ivana Juricia z roli trenera długo nie szukała nowego szkoleniowca. Konkretne informacje na ten temat przekazał dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Atalanty

Raffaele Palladino podpisał kontrakt z Atalantą

Atalanta po tym, jak z klubu odszedł trener Gian Piero Gasperini, nie jest już tą samą drużyną. W tej kampanii zespół z Bergamo w jedenastu meczach ligowych wygrał zaledwie dwa razy, notując także siedem remisów i dwie porażki. Za przeciętne rezultaty swoją posadą zapłacił Ivan Jurić. Już wiadomo, kto przejmie stery nad La Deą.

Na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że Raffaele Palladino przejmie funkcję trenera Atalanty. Szkoleniowiec, który jeszcze niedawno był przymierzany do Juventusu, związał się z nowym klubem kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie przed 41-latkiem postawiono jasny cel. La Dea ma powalczyć o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji europejskich pucharów.

Debiut Palladino w nowej ekipie nastąpi 22 listopada. Atalanta zmierzy się wówczas na wyjeździe z Napoli. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Obie drużyny mierzyły się już ze sobą w styczniu tego roku. Wówczas górą byli Partenopei, wygrywając 3:2. Ogólnie w siedmiu ostatnich starciach między zespołami pięć razy lepsze było Napoli, a dwa razy triumfowała ekipa z Bergamo.

Atalanta plasuje się aktualnie na 13. pozycji w tabeli Serie A, legitymując się 13 oczkami na koncie. Do szóstego Juventus drużyna traci sześć punktów.

