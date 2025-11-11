342 miliony euro za Neymara?! Nowe dane TransferRoom robią wrażenie

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar wciąż najdroższą transakcją w historii

TransferRoom opublikował informacje dotyczące najdroższych transferów w historii piłki nożnej, ale z uwzględnieniem inflacji. Na pierwszym miejscu wciąż znajduje się ruch z udziałem Neymara z FC Barcelony do Paris Saint-Germain z 2017 roku. Tego typu transakcja obecnie byłaby warta 342,8 miliona euro.

Na drugim miejscu znalazł się Kylian Mbappe. Francuz w 2018 roku zamienił AS Monaco na klub z Parc des Princes. Tego rodzaju transfer byłby dziś wart 263,3 miliona euro. Z kolei trzecie miejsce zajął Ousmane Dembele, którego przejście z Borussii Dortmund do Barcelony w 2017 roku wyceniono na 228,6 miliona euro. W pierwszej piątce znaleźli się również Philippe Coutinho i jego przeprowadzka z Liverpoolu do Barcelony – 197,5 mln euro – oraz Jack Grealish z Aston Villi do Manchesteru City – 175,2 mln euro.

Tymczasem najdroższy transfer 2025 roku, czyli ruch z udziałem napastnika Alexandra Isaka z Newcastle do Liverpoolu za 140 milionów euro, plasuje się dopiero na 12. miejscu w rankingu. 15. pozycję zajmuje z kolei Moises Caicedo, którego przejście z Brighton do Chelsea w 2023 roku zostało oszacowane na 134,3 miliona euro.

A new @transferroom report says clubs are moving away from big spending on a single marquee player. Despite #LFC singing Alexander Isak, adjusted fees, changing all transfers to current day estimations based on inflation, show more aggressive spending on star names pre-2021. pic.twitter.com/cG6DkdsCjO — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 10, 2025

Raport TransferRoom wskazuje jednocześnie, że wydatki na wzmocnienia były bardziej agresywne przed 2021 rokiem. Można również wysnuć wniosek, że coraz więcej transferów opiera się dziś na szczegółowych analizach danych. Od czasu do czasu pojawiają się co prawda spektakularne ruchy z udziałem gwiazd, jak Alexander Isak czy Florian Wirtz. Niemniej coraz większą popularność mogą zyskiwać transfery w stylu Igora Thiago z Brentford.

