Manchester United ma na swojej liście kilku kandydatów do wzmocnienia linii ataku. Znajduje się na niej Ivan Toney, który chciałby na Old Trafford zarabiać olbrzymie pieniądze.

Źródło: The Sun

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ivan Toney

Toney chce zarabiać więcej od Bruno Fernandesa

Manchester United zamierza latem z pełnym impetem ruszyć na rynek transferowy. W poprzednim okienku nie wydano żadnych pieniędzy, tak aby móc teraz zainwestować we wzmocnienia znacznie większe kwoty. Jednym z celów jest sprowadzenie nowego napastnika, co wiąże się z nieuniknionym odejściem Anthony’ego Martiala. Na Old Trafford zostanie wówczas jeden nominalny snajper w postaci Rasmusa Hojlunda. Zarząd klubu chce wzmocnić tę formację bardziej doświadczonym zawodnikiem, od którego Duńczyk mógłby się uczyć.

Z przenosinami do Czerwonych Diabłów łączonych jest naprawdę wielu zawodników. Jednym z nich jest Ivan Toney, który znajduje się ponadto na liście życzeń Arsenalu oraz Chelsea. Brentford sprzeda swojego gwiazdora za 40 milionów funtów, co dla angielskich gigantów nie byłoby barierę nie do przeskoczenia.

Problematyczne mogą natomiast okazać się żądania samego Anglika. “The Sun” informuje, że liczy on w Manchesterze United na zarobki rzędu 250 tysięcy funtów tygodniowo. Oznacza to, że dostawałby większą pensję niż Bruno Fernandes, który jest absolutnym liderem całej drużyny.

Możliwości finansowe Manchesteru United są w tej chwili zagadką. Latem klub zamierza pożegnać zawodników, którzy zarabiają najwięcej. Odejścia takich graczy, jak Raphael Varane, Casemiro czy Martial znacząco odciążą listę płac i pozwolą na ewentualne zaakceptowanie wymagań Toneya.

