Asensio zdradził, dlaczego odszedł z Realu Madryt

Marco Asensio w rozmowie z "Marką" opowiedział o odejściu z Realu Madryt w 2023 roku. Zawodnik Fenerbahce podkreślił, że nie żałuje decyzji i że była ona motywowana zmianą życiową, nie sportową.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marco Asensio

Asensio wprost o odejściu z Realu Madryt

Marco Asensio spędził w Realu Madryt osiem intensywnych lat. Dołączył do klubu jako nastolatek i rozegrał dwieście osiemdziesiąt sześć meczów, w których zdobył sześćdziesiąt jeden bramek i zanotował trzydzieści dwie asysty. Wygrał trzy Ligi Mistrzów, trzy tytuły La Liga oraz Puchar Króla. Przy takim dorobku jego odejście wzbudziło wiele emocji.

W rozmowie z „Marką” Marco Asensio przyznał, że decyzja zapadła w odpowiednim momencie. – Nie żałuję tego, bo w ostatnim roku zdobyłem trofeum, którego mi brakowało, Puchar Króla. Trzeba wiedzieć, kiedy odejść z danego miejsca – powiedział. Dodał, że czuł ogromne wsparcie ze strony kibiców, trenera i Florentino Pereza, lecz uznał, że potrzebuje zmiany. – To nie była decyzja sportowa ani finansowa, tylko osobista. Chciałem postawić sobie nowe cele, bo potrzebowałem odmiany w życiu i w karierze – podkreślił.

Marco Asensio wspomniał też o ostatnich chwilach w klubie. Opisał prywatną rozmowę z Perezem tuż przed oficjalnym pożegnaniem. – Mieliśmy piękny, bardzo intymny moment. Rozmawialiśmy o życiu, rodzinie i o tym, jak przebiegł transfer. Pamiętam to z ogromnym wzruszeniem – wspominał.

Wrócił także do swojego debiutu z 2016 roku w Superpucharze Europy, który odmienił jego karierę. – Wszystko działo się szybko, a ja czułem się gotowy. Nie odczuwałem presji, po prostu cieszyłem się grą u boku najlepszych – powiedział.

Po odejściu z Realu Marco Asensio spędził półtora roku w PSG, później trafił na wypożyczenie do Aston Villi, a latem przeniósł się do Fenerbahce, gdzie zaczął nowy rozdział.

