Nie tylko Jack Grealish. Everton poluje na znanego napastnika

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Everton złożył ofertę za Artema Dovbyka

Artem Dovbyk podczas trwającego letniego okienka transferowego może opuścić Romę, ponieważ Gian Piero Gasperini nie jest do końca przekonany co do przydatności tego piłkarza w długofalowych planach prowadzonego przez siebie zespołu. Ukraiński napastnik, który jeszcze niedawno uchodził za jedno z największych odkryć w europejskiej piłce, wzbudza spore zainteresowanie, ale najbardziej prawdopodobny wydaje się transfer do Premier League. Rosły atakujący przynajmniej teoretycznie powinien sprawdzić się na Wyspach Brytyjskich, ponieważ jego atutem są między innymi doskonałe warunki fizyczne.

W ostatnich tygodniach Artem Dovbyk był łączony z Leeds United, jednak sytuacja na rynku transferowym się zmieniła, gdy do gry o jego podpis wkroczył Everton. Według informacji portalu „Football Insider” klub z Liverpoolu złożył za 26-latka ofertę opiewającą na niemal 43 miliony euro. Taka kwota może skłonić Romę do poważnego rozważenia sprzedaży zawodnika, zwłaszcza jeśli Gian Piero Gasperini nie planuje stawiać na niego w nadchodzącym sezonie. Everton, który kilka dni temu sprowadził Jacka Grealisha, widzi w Ukraińcu piłkarza idealnie pasującego do stylu gry preferowanego przez Davida Moyesa.

Artem Dovbyk przeprowadził się do Romy latem 2024 roku z Girony za ponad 30 milionów euro. W Hiszpanii był jednym z najlepszych strzelców La Ligi, imponując niesamowitą skutecznością na hiszpańskich boiskach. W Serie A również potrafił zdobywać bramki, jednak jego dorobek nie był już tak spektakularny, jak za czasów występów na Półwyspie Iberyjskim. Mimo to 28-letni Ukrainiec wciąż uchodzi za jednego z czołowych snajper, a ewentualny transfer do Evertonu mógłby być dla niego szansą na powrót do najwyższej formy. Serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego napastnika na 30-35 milionów euro.