Arsenal nie ukrywa, że Rodrygo to ich cel transferowy na lato. Z informacji El Nacional wynika, że Kanonierzy mogą zapłacić maksymalnie 60 milionów euro.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

60 milionów euro – tyle może zapłacić Arsenal za Rodrygo

Mikel Arteta przed startem nowego sezonu poprosił o nowych zawodników, którzy wzmocnią siłę ofensywną. Arsenal od dłuższego czasu boryka się problemem, jakim jest brak klasycznej dziewiątki oraz jakościowego skrzydłowego do pary z Bukayo Saką.

W kontekście napastnika najczęściej pada nazwisko Viktora Gyokeresa. Z kolei jeśli mowa o bocznych sektorach, to Kanonierzy od dawna śledzą sytuację Rodrygo. Brazylijczyk nie może być pewny przyszłości w Realu Madryt po zatrudnieniu nowego trenera. Xabi Alonso zapewniał, że wiąże przyszłość z piłkarzem. Natomiast po pierwszym meczu Klubowych Mistrzostw Świata posadził go na ławce.

Przez to plotki o przeprowadzce do Londynu ponownie rozgrzały media. Z informacji El Nacional wynika jednak, że Arsenal nie zapłaci tyle, ile oczekuje Real Madryt. Źródło przekonuje, że The Gunners mogą przeznaczyć na transfer Rodrygo maksymalnie 60 milionów euro.

Pierwotnie za sprzedaż skrzydłowego Real chciał otrzymać 90 milionów euro. Niemniej jednak brak ofert skłonił ich do ponownego przeanalizowania wartości piłkarza. Ekipa z Madrytu postanowiła więc obniżyć oczekiwania finansowe. Nie wiadomo jednak, czy zgodzi się na kwotę, którą byłby w stanie zapłacić Arsenal.

Rodrygo w minionym sezonie rozegrał 53 mecze, w których zdobył 14 goli i zaliczył 11 asyst.