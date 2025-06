fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo dostępny taniej. Real zmniejszył wycenę

Real Madryt ma za sobą mecze fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata. Ekipa Xabiego Alonso funkcjonuje coraz lepiej, choć to oczywiście dopiero początek całego projektu. Po zakończonym turnieju Królewscy będą kontynuować ruchy na rynku transferowym. Niewykluczone, że przeprowadzą jeszcze trzy wzmocnienia – oprócz lewego defensora, do zespołu mogą dołączyć środkowy pomocnik oraz napastnik. Decyzję na temat przyszłości na Santiago Bernabeu musi za to podjąć Rodrygo, którego hiszpański gigant zamierza sprzedać.

Brazylijczyk w systemie Alonso może pełnić rolę rezerwowego, co oczywiście nie do końca mu pasuje. Real także preferuje sprzedaż, gdyż może na gwiazdorze zarobić bardzo dobre pieniądze. Priorytetem Rodrygo pozostaje dalszy pobyt w Madrycie, ale plany szkoleniowca mogą wpłynąć na jego ostateczną decyzję.

Rodrygo generuje konkretne zainteresowanie wśród czołowych klubów Premier League. W zeszłym roku intensywnie zabiegał o niego Manchester City, a teraz szczególnie zainteresowany jest Arsenal. Do transferu wciąż nie doszło, a problemem jest pierwotna wycena. Real oczekiwał dotąd za swojego piłkarza minimum 100 milionów euro. Rynek brutalnie zweryfikował te żądania, więc pojawiła się aktualizacja – „Fichajes” twierdzi, że Królewscy dopasują się do rynku i sprzedadzą Rodrygo za mniejszą kwotę.

W sezonie 2042/2025 Rodrygo uzbierał 14 bramek oraz 11 asyst w 51 występach. Władze Realu nie były zadowolone z jego dyspozycji.