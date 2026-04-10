Arsenal wskazał cel na lato. Chce ściągnąć gwiazdę ligowego rywala

18:11, 10. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  Sami Mokbel

Arsenal priorytetowo traktuje letni transfer skrzydłowego. Wysoko na liście życzeń znajduje się nazwisko gwiazdy Newcastle United. Anthony Gordon może po sezonie dołączyć do Kanonierów - informuje Sami Mokbel.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Gordon na celowniku Arsenalu. Rozbije bank na nowego skrzydłowego?

Arsenal pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Anglii, a do tego jest bliski awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Ten sezon może zakończyć się wielkim sukcesem, o ile ekipa Mikela Artety utrzyma koncentrację i wysoki poziom w samej końcówce. Oczywiście dla klubu to dopiero początek drogi, a celem jest zdominowanie krajowego podwórka na lata. W gabinetach trwają już prace nad przygotowaniami do przyszłego sezonu – na pewno drużyna zostanie odpowiednio wzmocniona podczas letniego okienka.

Na przestrzeni całego sezonu w Arsenalu znakomicie funkcjonuje defensywa, natomiast pewne wątpliwości wzbudza gra w ataku. Sami Mokbel informuje, że za priorytet uznano transfer nowego skrzydłowego, który będzie grał na lewej stronie boiska. Obecnie występują tam Gabriel Martinelli lub Leandro Trossard – żaden nie prezentuje stałego, wysokiego poziomu.

Na radarach Arsenalu znalazł się Anthony Gordon. Gwiazdor Newcastle United notuje bardzo dobry sezon, okraszony 17 bramkami oraz 5 asystami w 45 występach. Potwierdzał swoją wysoką klasę również w Lidze Mistrzów.

Oczywiście Kanonierom nie będzie łatwo go wyciągnąć. Mowa tu o bardzo dużym wydatku, sięgającym kilkudziesięciu milionów euro. Gordon ma ważną umowę do 2030 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 60 milionów euro.

