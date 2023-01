Źródło: The Times

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Arsenal pewnie kroczy po mistrzostwo Premier League. Kanonierzy powoli zastanawiają się nad wzmocnieniami w kontekście walki w Lidze Mistrzów. Londyńczycy za cel numer jeden obrali gwiazdę lokalnego rywala. Declan Rice chce odejść z West Hamu, co zamierza wykorzystać aktualny lider tabeli.

Declan Rice chce odejść z West Hamu do drużyny grającej w Lidze Mistrzów

Arsenal uczynił Anglika celem numer jeden na letnie okienko transferowe

W wyścigu o podpis 24-latka pozostaje Chelsea

Declan Rice odejdzie tylko do ekipy z Ligi Mistrzów

Wiele klubów z Premier League marzy o pozyskaniu pomocnika Młotów. Jeżeli Arsenal sięgnie po tytuł, może uplasować się na pole position w tym wyścigu. Declan Rice w lecie chętnie zmieni otoczenie i zapewne rozważy ofertę potencjalnego mistrza i drużyny, która w przyszłym sezonie będzie rywalizowała w Lidze Mistrzów.

Zgodnie z doniesieniami The Times 24-latek to cel numer jeden Kanonierów w kolejnym okienku transferowym. Klub z The Emirates wierzy, że jest w stanie zaoferować Anglikowi więcej niż Chelsea, która także spogląda w kierunku reprezentanta Synów Albionu. Zainteresowani będą musieli wyłożyć około 90 milionów euro, jeżeli chcą pozyskać kapitana West Hamu.

Dean Jones w rozmowie z Give Me Sport również twierdzi, że w przypadku triumfu w Premier League Arsenal będzie faworytem w pojedynku z The Blues. Declan Rice liczy na grę w Champions League, co bez wątpienia będzie w stanie zaoferować mu zespół Mikela Artety.