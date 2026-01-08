Arsenal straci pomocnika? Ligowy rywal szykuje propozycję

Ethan Nwaneri pełni rolę rezerwowego w Arsenalu. Regularną grę może zapewnić mu Bournemouth, które chciałoby wypożyczyć 18-letniego pomocnika - donosi brytyjska gazeta The Independent.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta - trener Arsenalu

Ethan Nwaneri przymierzany do Bournemouth

Ethan Nwaneri nie może obecnie liczyć na regularną grę w podstawowym składzie Arsenalu. W zespole prowadzonym przez Mikela Artetę panuje bowiem ogromna konkurencja, szczególnie w formacji ofensywnej. Z tego powodu 18-letni Anglik musi godzić się z rolą rezerwowego i zbierać doświadczenie głównie wchodząc z ławki rezerwowych. Taka sytuacja sprawia, że w mediach pojawia się coraz więcej spekulacji dotyczących możliwej zmiany otoczenia przez utalentowanego pomocnika.

Jak poinformował brytyjski dziennik „The Independent”, zainteresowanie Ethanem Nwanerim wykazuje między innymi Bournemouth. Wisienki rozważają wypożyczenie młodego zawodnika, chcąc zapewnić mu znacznie ważniejszą funkcję w drużynie i regularne minuty na boisku.

Co ciekawe, według niektórych źródeł sam piłkarz wolałby pozostać w ekipie The Gunners do końca sezonu, walczyć o swoje szanse oraz spróbować sięgnąć po mistrzostwo Anglii.

Ethan Nwaneri przebojem wdarł się do pierwszej drużyny Arsenalu, stając się najmłodszym debiutantem w historii Premier League. Ofensywny pomocnik, który może występować również jako skrzydłowy lub środkowy napastnik, niedawno przedłużył kontrakt z londyńskim klubem do 30 czerwca 2030 roku. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 30 milionów euro.