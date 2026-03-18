Arsenal poluje na Włocha. Manchester United ma rywala

Arsenal i Manchester United przymierzają się do transferu Sandro Tonaliego - donosi "La Gazzetta dello Sport". Newcastle United oczekuje jednak wysokiej kwoty za włoskiego pomocnika.

Sandro Tonali na celowniku gigantów w Premier League

Arsenal ma już dziewięć punktów przewagi w tabeli Premier League nad drugim Manchesterem City. Kanonierzy Mikela Artety liczą na kolejne mistrzostwo Anglii po ponad 20 latach oczekiwania. Tymczasem celem Manchesteru United pozostaje powrót do Ligi Mistrzów. Obecnie Czerwone Diabły zajmują trzecią pozycję w lidze.

Oba kluby planują w letnim oknie transferowym wzmocnić środek pola, a ich uwagę przykuł Sandro Tonali. Włoski pomocnik zachwyca wysoką formą w barwach Newcastle United, do którego trafił w 2023 roku z Milanu za około 61 milionów euro. W bieżącym sezonie Tonali rozegrał 46 meczów, strzelił trzy gole i dołożył siedem asyst.

Początkowo spekulowano, że Włoch może wrócić do Serie A i zasilić szeregi Juventusu. Jednak ostatnie doniesienia wskazują, że Stara Dama może skierować swoje wysiłki na pozyskanie Leona Goretzki z Bayernu Monachium. Dla Arsenalu i Man United oznacza to potencjalnie łatwiejszą drogę do pozyskania Tonaliego, o czym informuje „La Gazzetta dello Sport”.

Kluby muszą się liczyć z wysokim wydatkiem za Tonaliego. Serwis Transfermarkt.de wycenia 25-letniego pomocnika na 80 milionów euro, a ostatnio pojawiały się też spekulacje o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt. Tonaliego ceni się nie tylko za walory defensywne, ale też za kreatywność w środku pola.