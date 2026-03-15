Arsenal poluje na angielskiego obrońcę. W grze 80 mln euro

Arsenal bacznie monitoruje sytuację Lewisa Halla z Newcastle United - donosi "CaughtOffside". Za 21-letniego bocznego obrońcę trzeba jednak wyłożyć nawet 80 milionów euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Lewis Hall na celowniku Arsenalu. Gigantyczne oczekiwania Newcastle

Arsenal jest liderem tabeli Premier League z dorobkiem 70 punktów. Po zwycięstwie nad Evertonem (2:0), w którym na listę strzelców wpisał się 16-letni Max Dowman, Kanonierzy mają już dziewięć punktów przewagi nad drugim Manchesterem City. Zespół Pepa Guardioli w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych zanotował bowiem remisy.

Tymczasem londyński klub może już myśleć o wzmocnieniach przed kolejnym sezonem. Według informacji serwisu „CaughtOffside”, Lewis Hall z Newcastle United przyciągnął uwagę wielu gigantów angielskiej piłki. Arsenal rozważa latem ruch po utalentowanego lewego obrońcę. Co ciekawe, piłkarz znajduje się również na liście życzeń Liverpoolu oraz Manchesteru City.

Trener Eddie Howe uważa Halla za jeden z filarów projektu budowanego na lata. Obecny kontrakt Anglika obowiązuje aż do czerwca 2029 roku, a władze klubu planują rozmowy o nowej umowie, która miałaby obejmować znaczną podwyżkę wynagrodzenia. Eksperci szacują jednak, że gdyby klub ze St. James’ Park zdecydował się na rozmowy, kwota wyjściowa za 21-latka wynosiłaby około 80 milionów euro.

Początkowo Hall został wypożyczony z Chelsea do Newcastle w 2023 roku, a następnie wykupiony za 33 miliony euro. W trwającym sezonie boczny defensor rozegrał 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Na swoim koncie ma także dwa występy w seniorskiej reprezentacji Anglii.