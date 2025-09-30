Arsenal zamierza wzmocnić ofensywę. Pod obserwacją odkrycie Bundesligi

17:00, 30. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  GiveMeSport

Arsenal rozgląda się za zawodnikiem, który mógłby wzmocnić ofensywę. Jeden z tropów prowadzi do Bundesligi. Kanonierzy ostatnio obserwowali Jeana-Matheo Bahoyę z Eintrachtu Frankfurt - donosi "GiveMeSport".

Mikel Arteta
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jean-Matheo Bahoya obserwowany przez Arsenal

Arsenal prezentuje wysoką formę od początku sezonu. Podopieczni Mikela Artety ostatnio odnieśli niezwykle ważne zwycięstwo. Pokonali Newcastle United rezultatem 2:1. Już w środę wicemistrzowie Anglii będą mieli okazję pójść za ciosem, ponieważ rozegrają swoje drugie spotkanie w tegorocznej Lidze Mistrzów. Ich przeciwnikiem będzie Olympiakos Pireus.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Arsenalu przekazuje „GiveMeSport”. Kanonierzy od pewnego czasu myślą o wzmocnieniu ofensywy. I w tej sprawie najnowsze doniesienia ujawnia wspomniany brytyjski portal. Otóż londyńczycy skierowali swoją uwagę na Niemcy. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Jean-Matheo Bahoya z Eintrachtu Frankfurt.

Utalentowany Francuz robi furorę od początku sezonu ligowego. Skrzydłowy wskoczyć na stałe do wyjściowego składu i z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Dino Toppmollera. Zainteresowanie Arsenalu zatem nie jest przypadkowe. Kanonierzy ostatnio bacznie obserwowali 20-latka.

Jean-Matheo Bahoya w obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań w koszulce Eintrachtu Frankfurt. Statystyki Francuza są bardzo dobre. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców. 20-latek może się pochwalić także asystą. Portal „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 17 milionów euro.

