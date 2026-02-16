Arsenal wysłał swoich skautów do Włoch. Pracownicy Kanonierów byli obecni na meczu Inter Mediolan - Juventus. Anglicy z wysokości trybun obserwowali Francesco Pio Esposito - informuje Nicolo Schira.

Francesco Pio Esposito obserwowany przez Arsenal

Arsenal tego lata wydał mnóstwo pieniędzy na napastnika. Za przyjście Viktora Gyokeresa ze Sportingu Lizbona zapłacono ponad 60 milionów euro. Transfer szwedzkiego snajpera nie powala na kolana. Zawodnik nie potrafi przełożyć formy z portugalskich boisk. Ostatnio coraz częściej mówi się w mediach, że zespół z Londynu rozgląda się za nową dziewiątką.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Arsenal znalazł kandydata do wzmocnienia pozycji napastnika. Kanonierzy wysłali swoich skautów do Włoch. A konkretnie na spotkanie Interu Mediolan z Juventusem. Ten mecz nie był przypadkiem, ponieważ pod obserwacją angielskiego zespołu znalazł się Francesco Pio Esposito.

Utalentowany Włoch musiał zaimponować Arsenalowi. Napastnik wpisał się bowiem na listę strzelców po wejściu z ławki rezerwowych. Inter Mediolan wiąże olbrzymią przyszłość ze swoim wychowankiem. Z każdym kolejnym meczem widać u 20-latka olbrzymi postęp. Zobaczymy, czy Nerazzurri będą chętni na rozstanie z nim.

Francesco Pio Esposito w obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Interu Mediolan. Włoch zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia napastnika Nerazzurrich na 35 milionów euro.