PressFocus Na zdjęciu: Tammy Abraham

Tammy Abraham nie rozgrywa spektakularnego sezonu w AS Roma. Mimo tego, jego usługami interesuje się szukający napastnika Arsenal. Sytuację Anglika sonduje również Manchester United.

Tammy Abraham błyszczał formą w minionym sezonie, w obecnym idzie mu już gorzej

O Angliku wciąż pamięta się jednak w jego ojczyźnie

Usługami napastnika Romy interesują się Arsenal i Manchester United

Abraham wróci do Premier League?

Tammy Abraham zaliczył spektakularne wejście do Serie A. Napastnik trafił do AS Roma latem 2021 roku za 40 milionów euro. Zdawał sobie bowiem sprawę, że nie może liczyć na regularną grę dla Chelsea. Szybko zyskał uznanie Jose Mourinho. Strzelał bramki zarówno w lidze, jak i Lidze Konferencji, wydatnie pomagając Giallorossim w sięgnięciu po nowopowstałe trofeum.

W trwającym sezonie Anglikowi idzie już znacznie gorzej. Choć rzymianie nadal walczą o miejsce w czołowej czwórce, Abraham pomaga liczbami znacznie rzadziej. Nie oznacza to jednak, że zapomniano o nim w jego ojczyźnie.

Arsenal potrzebuje nowego snajpera – i to na już. Kontuzja Gabriela Jesusa pokrzyżowała plany Mikelowi Artecie. Kanonierzy od razu ruszyli na rynek, ale mając ograniczone zasoby, trudno im przeprowadzić operację sprowadzenia Mychajło Mudryka tak szybko, jakby chcieli. Szachtar Donieck odrzucił już dwie oferty za swoją gwiazdę, podczas, gdy dla londyńczyków czas gra kluczową rolę. Dlatego też zwrócili uwagę na Abrahama. 25-latek udowodnił już, że potrafi zdobywać gole w Premier League. Jego sytuacji przygląda się również Manchester United, ale nie jest on wysoko na liście priorytetów Czerwonych Diabłów.

Abraham rozegrał w tym sezonie już 22 spotkania. Zanotował w nich cztery bramki i dwie asysty. Anglik będzie miał okazję poprawić swój dorobek już w niedzielę. Jego Romę czeka prestiżowe starcie z mistrzami Włoch – Milanem.

Zobacz też: AC Milan – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (08.01.2023).

AC Milan AS Roma 1.85 3.60 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 stycznia 2023 09:48 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin