fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Rashford, Sterling i Sancho poza kadrą

Reprezentacja Anglii jest jednym z głównych kandydatów do wygrania Euro 2024. Nie ulega wątpliwościom, że dysponuje gigantycznym potencjałem kadrowym, zwłaszcza jeśli chodzi o formacje ofensywne. W obecnym sezonie Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden czy Bukayo Saka są traktowani jako jedni z najlepszych piłkarzy na świecie. Czy Synom Albionu uda się poprawić wynik z poprzednich mistrzostw Europy, kiedy to dotarli do finału? Wówczas przegrali z Włochami w konkursie rzutów karnych.

Gareth Southgate ogłosił we wtorek szeroką kadrę, spośród której wybierze później 26 zawodników. Oznacza to, że skreślonych zostanie jeszcze siedem nazwisk. Powołani przez selekcjonera piłkarze będą mieli okazję sprawdzić się w meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Islandią. Ostateczna selekcja nastąpi z kolei 8 czerwca.

Na liście powołanych nie brakuje niespodzianek. Zabrakło miejsca chociażby dla Marcusa Rashforda, Jadona Sancho, Jordana Hendersona, Raheema Sterlinga, Masona Mounta czy Reece’a Jamesa. Szansę debiutu otrzymali natomiast Jarrad Branthwaite, Adam Wharton, Jarrell Quansah oraz Curtis Jones.

Reprezentacja Anglii w fazie grupowej mistrzostw Europy zagra z Serbią, Danią i Słowenią. Jest wielkim faworytem do awansu z pierwszego miejsca.