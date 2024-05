DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Bradley Locko

Rayan Ait-Nouri i Bradley Locko na celowniku Man United

Manchester United po rozczarowującym sezonie czeka szereg zmian. Latem z klubem może pożegnać się dotychczasowy szkoleniowiec Erik ten Hag, którego posada wisi na włosku. Wydaje się, że nawet ewentualny triumf w Pucharze Anglii nie zmieni decyzji nowych władz klubu. Co więcej, z Old Trafford na pewno odejdą tacy piłkarze jak Anthony Martial, Raphael Varane czy Mason Greenwood. Niewykluczone, że rozstań będzie o wiele więcej, bowiem Czerwone Diabły planują prawdziwą rewolucję podczas okna transferowego.

Liczne odejścia wiążą się również z tym, że Manchester United aktywnie będzie poszukiwał nowych twarzy, które wzmocnią pierwszy zespół. Jedną z pozycji, która wymaga wzmocnień, jest lewa strona defensywy. O ile Luke Shaw nie powinien martwić się o dalszą grę na Old Trafford tak niepewna jest przyszłość Tyrela Malacii.

Portal Jeunes Footeux poinformował, że do Man United przymierzanych jest dwóch lewych obrońców. Pierwszy z nich to Rayan Ait-Nouri z Wolves. Francuz już w przeszłości był łączony z Czerwonymi Diabłami jeszcze zanim trafił do Premier League. W bieżącym sezonie stanowił ważny punkt defensywy Wilków. 22-letni Algierczyk urodzony we Francji w lidze może pochwalić się dwiema bramkami i jedną asystą. Portal Transfermarkt wycenia go na 32 miliony euro.

Druga opcja to Bradley Locko z rewelacji ligi francuskiej Stade Brestois. 22-latek z tego duetu to tańsza opcja dla Czerwonych Diabłów. Portal Jeunes Footeux sugeruje, że ewentualny transfer Francuza może wynieść ok. 20 mln euro.