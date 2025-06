Chelsea, Liverpool i Manchester City walczą o pomocnika. Możliwy transfer za 70 mln

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Pep Guardiola

Morgan Gibbs-White na celowniku gigantów Premier League

Trzej giganci Premier League, Chelsea, Liverpool i Manchester City rozpoczęli rywalizację o Morgana Gibbsa-White’a, jednego z najbardziej rozchwytywanych zawodników Nottingham Forest. Angielski pomocnik ma za sobą znakomity sezon i może być bohaterem najbliższego letniego okienka transferowego w Anglii.

25-letni piłkarz ugruntował swoją pozycję w zespole. Ofensywny pomocnik miał wpływ na wyniki zespołu dzięki swoim umiejętnościom i kreowaniu gry. Występy zawodnika Nottingham nie pozostały niezauważone, a zarówno Pep Guardiola, jak i Arne Slot uważają go za wartościową opcję do wzmocnienia swoich składów.

Manchester City poszukuje następcy Kevina De Bruyne’a, który opuszcza Etihad Stadium. Jednym z kandydatów do zastąpienia Belga jest właśnie Gibbs-White. W Liverpoolu holenderski szkoleniowiec uważa go za dobrą alternatywę, jeśli transfer Floriana Wirtza nie dojdzie do skutku.

Z kolei do gry o pomocnika weszła również Chelsea. The Blues szukają kreatywnego zawodnika, który wzmocni linię pomocy. Według doniesień klub jest gotowy na większy wydatek, żeby przebić oferty konkurencji.

Nottingham Forest wie, że trudno będzie zatrzymać swoją gwiazdę w związku tak dużym zainteresowaniem. Za Gibbsa-White’a oczekują oni około 70 milionów funtów.

