Arsenal ma ambitny plan. Chce pozyskać gwiazdę ligi

19:13, 7. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tuttosport

Arsenal w letnim okienku transferowym zamierza wzmocnić środek pola. Jak się okazuje, Kanonierzy celują w gwiazdę Premier League. Na ich radarze znalazł się Sandro Tonali z Newcastle United - informuje "Tuttosport".

Mikel Arteta
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Sandro Tonali celem transferowym Arsenalu

Arsenal zimą skupił swoją uwagę na pozycji pomocnika. Kanonierzy zaczęli poważnie rozważać wzmocnienie środka pola. Podjęto nawet próbę pozyskania Leona Goretzki z Bayernu Monachium. Finalnie do przeprowadzki doświadczonego Niemca nie doszło, więc obecni liderzy Premier League swoje plany muszą przełożyć na najbliższe letnie okienko transferowe.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Tuttosport” dowiadujemy się, że Arsenal może ruszyć nie tylko po Leona Goretzkę. Jak się okazuje, Kanonierzy chcą także pozyskać gwiazdę Premier League. W kręgu zainteresowań zespołu z Londynu znalazł się Sandro Tonali z Newcastle United. Włoch byłby niewątpliwie bardzo ciekawą opcją dla Mikela Artety.

Arsenal musi jednak stoczyć trudną rywalizację o Sandro Tonalego. Reprezentant Włoch jest także łączony z Juventusem. Wydaje się, że to właśnie notowania Starej Damy są wyżej u pomocnika. Zawodnik nie ukrywa, że marzy mu się powrót na Półwysep Apeniński. Czas pokaże, gdzie finalnie będziemy oglądali w przyszłym sezonie wychowanka Brescii.

Sandro Tonali w trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań w koszulce Newcastle United. Włoch nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić pięcioma asystami.

