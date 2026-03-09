Arsenal latem może uszczuplić kadrę. Leandro Trossard jest jednym z piłkarzy, który może opuścic lidera Premier League. Belg znalazł się na radarze Newcastle United - przekazuje "Sports Boom".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Leandro Trossard łączony z Newcastle United

Arsenal jest na dobrej drodze, aby sięgnąć po upragniony tytuł mistrza Premier League. Podopieczni Mikela Artety mają na tym etapie sezonu siedem punktów przewagi nad Manchesterem City, który jednak ma rozegrany o jeden mecz mniej. Jeśli Kanonierzy utrzymają wysoką dyspozycją, to tylko kataklizm może zabrać im sukces. Na dodatek londyńczycy są faworytem do triumfu w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Tymczasem dowiadujemy się, że w Arsenalu po sezonie może dojść do sporych przetasowań kadrowych. Kanonierzy mają przewietrzyć szatnię, a Leandro Trossard jest jednym z piłkarzy, który może zmienić otoczenie. Tymczasem serwis „Sports Boom” donosi, że Belg może być bohaterem ciekawego transferu wewnątrz Premier League. Zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Newcastle United.

Leandro Trossard już w ubiegłym roku był bliski opuszczenia Arsenalu. Finalnie jednak londyńczycy postanowili zatrzymać skrzydłowego. Belg ma już na karku 31 lat, a klub niewątpliwie chce odmłodzić kadrę. Newcastle United natomiast potrzebuje doświadczenia w pomocy, a reprezentant Czerwonych Diabłów jest odpowiednim kandydatem do transferu.

W obecnym sezonie Leandro Trossard rozegrał 38 spotkań w koszulce Arsenalu. Belgijski zawodnik zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. 31-latek ma na koncie także osiem asyst.