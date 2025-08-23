Arsenal dopiął kolejny transfer. Tym razem wychodzący

18:56, 23. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Werder Brema

Arsenal postanowił po raz kolejny wypożyczyć Karla Heina. Estoński golkiper będzie kontynuował karierę w Bundeslidze. Jego nowym pracodawcą został Werder Brema.

Mikel Arteta
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Oficjalnie: Karl Hein wzmocnił Werder Brema

Arsenal w sobotnie popołudnie przekazał swoim kibicom bardzo dobrą wiadomość. Ogłoszony został bowiem transfer Eberechiego Eze. Niewątpliwie jest to jeden z największych hitowych transferów w całej Premier League. Anglik dotychczas był gwiazdą Crystal Palace. Kanonierzy jeszcze nie zamykają kadry i w ostatnich dniach letniego okienka planują kolejne ruchy.

Jak się okazuje, Arsenal w sobotę ogłosił jedno z odejść. Londyńczycy osiągnęli porozumienie z Werderem Brema. Za pośrednictwem oficjalnej strony niemiecki klub ogłosił przyjście Karla Heina. Estoński bramkarz trafił Wohninvest Weserstadion na zasadzie wypożyczenia. Długo trwała transferowa saga z udziałem 23-latka, ale wreszcie dobiegła końca.

Werder Brema może cieszyć się, że zatrudniła Karla Heina. Pierwszy mecz nowego sezonu podopieczni Horsta Steffena zakończył się porażką z Eintrachtem Frankfurt rezultatem 1:4. Teraz defensywa niemieckiego zespołu powinna być spokojna, ponieważ między słupkami będą mieli Estończyka, który ma za sobą niezwykle udane miesiące na hiszpańskich boiskach.

Karl Hein w minionym sezonie był wypożyczony do Realu Valladolid. Reprezentant Estonii rozegrał łącznie 32 spotkania między słupkami hiszpańskiego zespołu. Pięć meczów udało mu się zakończyć bez straconego gola.

