Arsenal i Tottenham chcą zawodnika Bayernu Monachium. Walczą o niemieckiego pomocnika

Arsenal i Tottenham Hotspur rozważają pozyskanie Leona Goretzki z Bayernu Monachium - donosi "Football Insider". Piłkarz latem ma opuścić Bawarczyków po wygaśnięciu kontraktu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Leon Goretzka na celowniku Arsenalu i Tottenhamu

Arsenal utrzymuje pozycję lidera w Premier League. Po ostatnim remisie z Brentfordem (1:1) drużyna Mikela Artety ma cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli Manchester City. Tymczasem Tottenham Hotspur znajduje się w poważnym kryzysie. Zespół objął niedawno Igor Tudor, który zastąpił Thomasa Franka. Koguty zajmują obecnie 16. miejsce w tabeli, a ostatnie zwycięstwo w lidze odnieśli 28 grudnia.

Według doniesień „Football Insider”, Arsenal wykazuje większe zainteresowanie Leonem Goretzką niż klub z północnego Londynu. Pozyskanie niemieckiego pomocnika na zasadzie wolnego transferu byłoby prawdziwym majstersztykiem transferowym dla Kanonierów.

Goretzka przez lata jest filarem Bayernu Monachium, a jego doświadczenie, umiejętności przywódcze i mentalność zwycięzcy mogą okazać się nieocenione dla Kanonierów. Pomocnik rozegrał w bieżącym sezonie 30 meczów i zdobył dwie bramki. Teraz szuka nowego wyzwania poza granicami Niemiec. Wcześniej był związany z Schalke 04 Gelsenkirchen.

67-krotny reprezentant kraju jest zainteresowany przeprowadzką do Londynu. Na Emirates Stadium zamierzają szybko sfinalizować transfer Goretzki, by nowy sezon Premier League rozpocząć ze wzmocnionym środkiem pola. Arsenal już nawiązał pierwsze kontakty z otoczeniem zawodnika. Warto dodać, że Goretzka znajduje się na liście życzeń Galatasaray i Milanu.