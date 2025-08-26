Wszystko w rękach Arsenalu. Kiwior czeka na ruch klubu

Jakub Kiwior jeszcze przed wrześniowym zgrupowaniem reprezentacji Polski może zmienić klub. Nowe informacje na temat zawodnika przekazał Fabrizio Romano na platformie X.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior blisko transferu do FC Porto? Decyzja w ciągu 24–48 godzin

Jakub Kiwior tego lata może zamienić angielską Premier League na ligę portugalską. Realny scenariusz zakłada, że reprezentant Polski podąży śladem innego rodaka – Jana Bednarka. Najnowsze wieści na temat obrońcy przekazał Fabrizio Romano.

Według źródła, w ciągu najbliższych 24–48 godzin Arsenal ma podjąć decyzję w sprawie oferty za Kiwiora opiewającej na 26 milionów euro. Ponieważ władze „Kanonierów” wciąż analizują propozycję, polski defensor nie udał się jeszcze w podróż do Portugalii i czeka na ostateczny komunikat od londyńskiego klubu.

🚨🐉 FC Porto are waiting for Arsenal to decide in the next 24/48h on Jakub Kiwior proposal worth €26m.



Kiwior was never gonna travel tonight as it depends on Arsenal, still deciding internally.



Green light might also depend on talks with Bayer for Piero Hincapié. 👀🇪🇨 pic.twitter.com/GbJsGXNOz8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

Wszystko wskazuje na to, że zielone światło na transfer Polaka może być uzależnione od rozmów działaczy Arsenalu z Bayerem Leverkusen w sprawie Piero Hincapie. Ekwadorczyk, wyceniany na 50 milionów euro, ma kontrakt z niemieckim klubem ważny do 2029 roku.

Kiwior, urodzony w Tychach, trafił do Arsenalu w styczniu 2023 roku ze Spezii. Londyńczycy zapłacili wówczas za niego około 20 milionów euro. Do tej pory Polak rozegrał w barwach „Kanonierów” 68 meczów, zdobył trzy bramki i zaliczył pięć asyst.

Jeśli transfer do FC Porto dojdzie do skutku, Kiwiora czeka ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie. Jego głównym konkurentem może być Francisco Moura.

