Wszystko w rękach Arsenalu. Kiwior czeka na ruch klubu

Jakub Kiwior blisko transferu do FC Porto? Decyzja w ciągu 24–48 godzin
Jakub Kiwior tego lata może zamienić angielską Premier League na ligę portugalską. Realny scenariusz zakłada, że reprezentant Polski podąży śladem innego rodaka – Jana Bednarka. Najnowsze wieści na temat obrońcy przekazał Fabrizio Romano.
Według źródła, w ciągu najbliższych 24–48 godzin Arsenal ma podjąć decyzję w sprawie oferty za Kiwiora opiewającej na 26 milionów euro. Ponieważ władze „Kanonierów” wciąż analizują propozycję, polski defensor nie udał się jeszcze w podróż do Portugalii i czeka na ostateczny komunikat od londyńskiego klubu.
Wszystko wskazuje na to, że zielone światło na transfer Polaka może być uzależnione od rozmów działaczy Arsenalu z Bayerem Leverkusen w sprawie Piero Hincapie. Ekwadorczyk, wyceniany na 50 milionów euro, ma kontrakt z niemieckim klubem ważny do 2029 roku.
Kiwior, urodzony w Tychach, trafił do Arsenalu w styczniu 2023 roku ze Spezii. Londyńczycy zapłacili wówczas za niego około 20 milionów euro. Do tej pory Polak rozegrał w barwach „Kanonierów” 68 meczów, zdobył trzy bramki i zaliczył pięć asyst.
Jeśli transfer do FC Porto dojdzie do skutku, Kiwiora czeka ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie. Jego głównym konkurentem może być Francisco Moura.
