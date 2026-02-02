Arsenal dopiął transfer last minute. Młody obrońca już w klubie

20:35, 2. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  The Standard

Arsenal dopiął ważny ruch w ostatnich godzinach zimowego okna transferowego. Klub pozyska młodego defensora, którego uważa za inwestycję o dużym znaczeniu na kolejne sezony.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal wygrał rywalizację i stawia na młodego obrońcę

Arsenal finalizuje transfer Jadena Dixona w dniu zamknięcia okna transferowego. Osiemnastoletni obrońca przeniesie się do Londynu ze Stoke i podpisze czteroletni kontrakt. Według informacji Standard Sport kwota transakcji wynosi 3,2 miliona funtów plus bonusy. W klubie panuje przekonanie, że to bardzo istotne wzmocnienie.

Zawodnik wzbudzał zainteresowanie kilku zespołów. Wśród nich były Chelsea, Nottingham Forest oraz kluby z Holandii. Mimo to Dixon od początku był zdecydowany na powrót do północnego Londynu. W przeszłości był związany z Tottenhamem, który opuścił latem 2023 roku. Gdy pojawiła się oferta Arsenalu, nie miał wątpliwości co do wyboru.

POLECAMY TAKŻE

Mikel Arteta
Arsenal zaskoczy w końcówce okienka? To byłby hitowy transfer
Oleksandr Zinchenko
Arsenal pozbył się Oleksandra Zinchenki. Promocyjna cena
Mikel Arteta
Arsenal dokona wymiany z Atletico? To wstrząsnęłoby rynkiem

Młody defensor jest reprezentantem Anglii do lat dziewiętnastu. Może grać na obu bokach obrony, ale najlepiej czuje się w środku defensywy. Do tej pory zaliczył sześć występów w pierwszym zespole Stoke, co jak na jego wiek jest wynikiem godnym uwagi. Arsenal widzi w nim zawodnika do stopniowego wprowadzania do seniorskiej piłki.

Transfer Dixona wpisuje się w zmiany kadrowe klubu z Londynu. Jego przyjście ma związek z odejściem Maldiniego Kacurriego, który na stałe przeniósł się do Grimsby. Była to trzecia sprzedaż Arsenalu w trakcie styczniowego okna. Wcześniej klub rozstał się także z Ethanem Nwanerim i Louiem Copleyem, którzy trafili na wypożyczenia.

Zimą doszło również do definitywnego odejścia Oleksandra Zinchenki. Obrońca został sprzedany do Ajaxu po skróceniu wypożyczenia w Nottingham Forest. Arsenal zamknął więc okno transferowe ruchem, który ma wzmocnić przyszłość defensywy.

Zobacz również: Milik znów łączony z Górnikiem. Klub przerywa milczenie