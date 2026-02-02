Arsenal dopiął transfer last minute. Młody obrońca już w klubie

Arsenal dopiął ważny ruch w ostatnich godzinach zimowego okna transferowego. Klub pozyska młodego defensora, którego uważa za inwestycję o dużym znaczeniu na kolejne sezony.

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal wygrał rywalizację i stawia na młodego obrońcę

Arsenal finalizuje transfer Jadena Dixona w dniu zamknięcia okna transferowego. Osiemnastoletni obrońca przeniesie się do Londynu ze Stoke i podpisze czteroletni kontrakt. Według informacji Standard Sport kwota transakcji wynosi 3,2 miliona funtów plus bonusy. W klubie panuje przekonanie, że to bardzo istotne wzmocnienie.

Zawodnik wzbudzał zainteresowanie kilku zespołów. Wśród nich były Chelsea, Nottingham Forest oraz kluby z Holandii. Mimo to Dixon od początku był zdecydowany na powrót do północnego Londynu. W przeszłości był związany z Tottenhamem, który opuścił latem 2023 roku. Gdy pojawiła się oferta Arsenalu, nie miał wątpliwości co do wyboru.

Młody defensor jest reprezentantem Anglii do lat dziewiętnastu. Może grać na obu bokach obrony, ale najlepiej czuje się w środku defensywy. Do tej pory zaliczył sześć występów w pierwszym zespole Stoke, co jak na jego wiek jest wynikiem godnym uwagi. Arsenal widzi w nim zawodnika do stopniowego wprowadzania do seniorskiej piłki.

Transfer Dixona wpisuje się w zmiany kadrowe klubu z Londynu. Jego przyjście ma związek z odejściem Maldiniego Kacurriego, który na stałe przeniósł się do Grimsby. Była to trzecia sprzedaż Arsenalu w trakcie styczniowego okna. Wcześniej klub rozstał się także z Ethanem Nwanerim i Louiem Copleyem, którzy trafili na wypożyczenia.

Zimą doszło również do definitywnego odejścia Oleksandra Zinchenki. Obrońca został sprzedany do Ajaxu po skróceniu wypożyczenia w Nottingham Forest. Arsenal zamknął więc okno transferowe ruchem, który ma wzmocnić przyszłość defensywy.

